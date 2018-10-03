Щенок пострадал и срочно нуждается в доме и тепле

Этот щенок попал под машину. Добрые люди отвезли его к врачу, травмы оказались лёгкими, ушибы.

Пока его временно поместили на складской территории, но это ненадолго. Потом его девать некуда.

Помогите найти ему дом!

Парень ещё щенок, но вырастет крупным. Очень добрый, игривый и умный.

Телефон для связи: +7 (920) 799-03-77, Елена.