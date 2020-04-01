Миниатюрная Лори – идеальный квартирный питомец

Лори около года, она небольшая, добрая, ласковая, умная собачка. Очень робкая, тихая, дружелюбная, абсолютно ручная. Хоть носи везде с собой)).

Лори очень ориентирована на человека, любит внимание, ласку, почесушки за ушком. Она – отличный пес для души, скрасит и вашу прогулку, и холодный вечер. Здорова, привита, стерилизована.

Пристраивается в квартиру, дом, не на цепь, по договору.

Находится в отлове «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приёма с 13.00 до 16.30 в будни.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

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