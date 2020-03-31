Добрый пес Вилли ждет своего хозяина

Вилли очень внимательный, послушный и ласковый пес. Не лает попусту на проходящих мимо собак. Да и зачем создавать шумиху?

Уравновешенный, ориентирован на человека. Всегда будет рядом со своим хозяином. Присмотритесь к нему, он очень хочет стать домашним!

Вилли около 2 лет, он здоров, привит и кастрирован. Пристраивается в дом, в вольер или на цепь с обязательным выгулом.

Находится в отлове «Континент+»по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приёма с 13.00 до 16.30 в будни.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

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