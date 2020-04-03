Кошке Соне нужен дом

Этой кошечке очень нужен дом и общение. Соня спокойная и ласковая, с роскошной шубкой, шикарными усами и отличным характером. Эта ненавязчивая кошка отлично справится с ролью домашней любимицы.

Соне около 3-5 лет, она стерилизована, привита, ходит в лоточек. В еде неприхотлива.

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