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Кошке Соне нужен дом

Кошке Соне нужен дом

Этой кошечке очень нужен дом и общение. Соня спокойная и ласковая, с роскошной шубкой, шикарными усами и отличным характером. Эта ненавязчивая кошка отлично справится с ролью домашней любимицы.

Соне около 3-5 лет, она стерилизована, привита, ходит в лоточек. В еде неприхотлива.

Звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия) и приезжайте знакомиться!

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:04 +5
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