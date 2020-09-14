Бездомная кошка окотилась на даче: нужен дом для нее и котенка

Вот такая красота ищет добрые ручки. Месяц назад бездомная кошка прибилась к даче и родила котят. Всего их было пять, четверо уже нашли дом. Осталось только один пушистый комок – черненькая девочка. Любознательная, уравновешенная. Ей очень нужен дом, на улице она никак не выживет.

Дом нужен и маме-кошке. Ей около года, она красивая грациозная и очень ласковая. Когда приезжают хозяева дачи, она всегда бежит к ним, укладывается рядом и мурчит.

Всю необходимую помощь гарантируем. Взрослую кошку стерилизуем за свой счет. Котенок и кошка находятся в Москве, но их доставят, куда удобно.

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