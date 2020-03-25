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Внимание!Пропал домашний кот. Помогите найти

Внимание!Пропал домашний кот. Помогите найти

Вечером 23 марта в районе Зеленстроя по адресу ул. Рязанская, 18 пропал кот по кличке Симба. Кот полностью домашний, улицу видел только через окно, улизнул, пока все входили в квартиру.

К сожалению, пропажу обнаружили спустя минут 30. Наши поиски никаких результатов не приносят. Если кто-то видел, пожалуйста, придержите у себя и сообщите по тел. 8-953-974-37-83 (Марина).

Звоните в любое время суток. Кота все любят и ждут! Дочери 7 лет, она ищет его. Пожалуйста, помогите!

Если кто забрал, убедительная просьба, верните!

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Автор: Manya83
сегодня, в 11:03 +2
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