Внимание!Пропал домашний кот. Помогите найти

Вечером 23 марта в районе Зеленстроя по адресу ул. Рязанская, 18 пропал кот по кличке Симба. Кот полностью домашний, улицу видел только через окно, улизнул, пока все входили в квартиру.

К сожалению, пропажу обнаружили спустя минут 30. Наши поиски никаких результатов не приносят. Если кто-то видел, пожалуйста, придержите у себя и сообщите по тел. 8-953-974-37-83 (Марина).

Звоните в любое время суток. Кота все любят и ждут! Дочери 7 лет, она ищет его. Пожалуйста, помогите!

Если кто забрал, убедительная просьба, верните!