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Зверьё моё
Басе нужны самые лучшие родители

Басе нужны самые лучшие родители

Бася обещает защищать, ждать вас с работы и не пускать ночью к холодильнику. Очень тянется к человеку, хозяин будет для нее центром вселенной. 

Бася – очень преданная собака и суровая охранница. Она выглядит как олененок, но очень бдительная: комар не пролетит незамеченным. 

Басе 1,5 года, ростом она чуть ниже колена, весит около 12 кг. Привита, обработана ото всех паразитов, приучена к выгулу, в еде неприхотлива, стерилизована. Хорошо ездит в машине.

Отдается в добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Возможна доставка по Туле и области. Тел. 8-953-437-05-35.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:33 +8
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