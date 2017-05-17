Капа и Веня ждут хозяев

Капа, 1 год, стерилизована, привита (имеется вет. паспорт). Собака с превосходным, устойчивым характером, легко поддается дрессировке, знает много команд, послушная. Любит гулять на поводке и рядом, отлично идет на контакт с человеком. В еде неприхотлива и нетребовательна. Сможет жить в вольере, охранять частный дом.

Поверьте, Капа вас не разочарует!

8 (920) 278-49-24.

Вене 1 год. Главная цель его жизни — служить человеку и охранять его. Не смотрите, что пёс некрупный (рост 43 см в холке, вес 17 кг), злоумышленнику мало не покажется! Лает громко, но только по делу. А к своим очень добрый и лояльный. Приучен к жизни в вольере. Здоров, обработан, привит (есть вет. паспорт).

Подарите мальчику дом!

8 (920) 278-49-24.

Этой собаке срочно нужен дом! Она гуляет по улицам города, но приходит домой. Но теперь она там не нужна — скоро дом продадут и приходить будет некуда. Помогите найти ей не просто хозяина, а настоящего друга. Ей 9 месяцев, есть вет. паспорт. Ласковая и общительная, очень любит детей. Сроки поджимают!

8 (953) 425-34-31, Антонина.