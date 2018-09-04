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Пропала собака. Помогите найти!

Пропала собака. Помогите найти!

27 августа районе педагогического университета пропала собака. Отзывается на кличку Тофа.

Семья её ищет и очень ждёт!

Тофа контактная, тянется к людям, не агрессивная. 

Если кто-нибудь её видел, пожалуйста сообщите по телефону
8 (960) 600-38-50.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:24 +5
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