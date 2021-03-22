Аглая умирала в 30-градусный мороз. Волонтеров к ней привел старый пес, который молил о помощи

Недавно эту девочку Аглаю нашли замерзающей в снегу. Спасительница Аглаи Саша чудом заметила погибающее тельце, скованное 30-градусным морозом.

На Аглаю указал старый пес, который бегал неподалеку. Он жалобно скулил, как будто пытался указать путь, показать, что там нужна помощь. К этому моменту Аглая уже замерзла настолько, что не могла двигаться.

Но это история со счастливым продолжением. Аглая выжила, и теперь она в поисках счастья!

Увидеть и не полюбить эту девочку невозможно. Она трогательная до такой степени, что когда видишь ее, невольно расплываешься в улыбке.

Приезжайте знакомиться с этой невероятной собакой.

Аглае 4 месяца, она обработана от паразитов и привита. Нежнейшая, позитивная и активная. Вы когда-нибудь видели, как собака залезает по сетке рабице вверх? Она делает это виртуозно.

По возрасту волонтеры обещают помочь со стерилизацией. Присмотритесь к этой девочке. Разве это не ваше счастье?

Все вопросы по тел. 8-991-528-99-78.

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