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Зверьё моё
Аглая умирала в 30-градусный мороз. Волонтеров к ней привел старый пес, который молил о помощи

Аглая умирала в 30-градусный мороз. Волонтеров к ней привел старый пес, который молил о помощи

Недавно эту девочку Аглаю нашли замерзающей в снегу. Спасительница Аглаи Саша чудом заметила погибающее тельце, скованное 30-градусным морозом.

На Аглаю указал старый пес, который бегал неподалеку. Он жалобно скулил, как будто пытался указать путь, показать, что там нужна помощь. К этому моменту Аглая уже замерзла настолько, что не могла двигаться.

Но это история со счастливым продолжением. Аглая выжила, и теперь она в поисках счастья!

Увидеть и не полюбить эту девочку невозможно. Она трогательная до такой степени, что когда видишь ее, невольно расплываешься в улыбке.

Приезжайте знакомиться с этой невероятной собакой.

Аглае 4 месяца, она обработана от паразитов и привита. Нежнейшая, позитивная и активная. Вы когда-нибудь видели, как собака залезает по сетке рабице вверх? Она делает это виртуозно. 

По возрасту волонтеры обещают помочь со стерилизацией. Присмотритесь к этой девочке. Разве это не ваше счастье? 

Все вопросы по тел. 8-991-528-99-78.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 15:34 +12
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