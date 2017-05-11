Метису амстафа срочно нужен дом

9 мая этого метиса американского стаффордширского терьера обнаружили привязанным у входа в ветеринарный кабинет «Любимец» на Зеленстрое.

Кобель, ему примерно 1 год. Собаку, со слов жителей дома, привязали накануне вечером.

Пока он находится в «Любимце» на временной передержке, но содержать его самостоятельно у центра помощи животным возможности нет, сейчас все вольеры переполнены.

Ищем для него нового хозяина

или куратора!

Также очень нужна любая финансовая помощь для содержания собаки до пристройства.

Центр помощи бездомным животным «Любимец».

Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье).

8 (920) 277−00−02 или 8 (4872) 71−11−27.

Режим работы: с 09:00 до 20:00 ежедневно, без выходных.