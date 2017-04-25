Пропала собака: йоркширский терьер Кнопа

25 апреля 2017 года в 8.00 во дворе дома по адресу Красноармейский проспект, 1 пропала собака, убежала в сторону улицы Советской.

Порода — йоркширский терьер, кличка — Кнопа. Была одета в красно-желтый комбинезон.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просим звонить по телефонам: 8−915−688−07−72, 8−910−167−34−74.