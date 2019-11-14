Метис спаниеля пристраивается в добрые руки

Очаровательная Молли ищет дом. Собаке около двух лет, она привита и стерилизована. Меньше среднего размера, весит около 10-15 кг, метис спаниеля.

Девочка попала в отлове и сейчас живет в приюте «Континент+», но ей нужен настоящий дом. Молли очень ласковая, послушная и любит, чтобы все внимание было обращено к ней.

Эта девочка скучает в вольере. Если вам надежный и отзывчивый друг, возьмите собаку домой!

Приезжайте знакомиться в отлов «Континент+» по адресу: пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.

Звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

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