блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Метис спаниеля пристраивается в добрые руки

Метис спаниеля пристраивается в добрые руки

Очаровательная Молли ищет дом. Собаке около двух лет, она привита и стерилизована. Меньше среднего размера, весит около 10-15 кг, метис спаниеля.

Девочка попала в отлове и сейчас живет в приюте «Континент+», но ей нужен настоящий дом. Молли очень ласковая, послушная и любит, чтобы все внимание было обращено к ней.

Эта девочка скучает в вольере. Если вам надежный и отзывчивый друг, возьмите собаку домой! 

Приезжайте знакомиться в отлов «Континент+» по адресу: пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. 

Звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:00 +5
Читатели, будем помогать бездомышам?
Читатели, будем помогать бездомышам?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.