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Зверьё моё
Читатели, будем помогать бездомышам?

Читатели, будем помогать бездомышам?

Часто к нам обращаются волонтеры с просьбой помочь не только в пристройстве, но и разместить объявления о сборе помощи на лечение и содержание животных. Как вы относитесь к таким постам? Готовы помогать бездомышам?

Нужен ваш совет, давайте обсудим! Если вы поддержите инициативу, то будем выкладывать посты о сборе помощи, НО только от проверенных волонтеров, которые долго занимаются помощью животным и предоставляют отчеты о потраченных средствах в группах в социальных сетях.

Важно: сборы будет организовывать не редакция, а непосредственно волонтеры.

Ну что, готовы поддержать животных? Если у вас есть идеи, как еще можно помочь бездомышам, делитесь в комментариях!

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Будем публиковать посты о сборе помощи для животных?

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Автор: Оксана Грудинина
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