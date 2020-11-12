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Зверьё моё
Булочка ищет дом

Булочка ищет дом

Булочку неравнодушные люди подобрали возле продуктового магазина в пос. Первомайский Щекинского района. Она всегда была ласковой, с удовольствием брала вкусняшки у людей. 

Собака была беременна, у нее была огромная рана на шее. Неравнодушные люди помогли собаке вылечиться, стерилизовали, и теперь ей нужен дом. 

Булочка добрая и очень умная, у нее есть охранные качества. Молодая. весит около 20 кг, ростом по колено. В машине ездит хорошо, терпит. Идеальный питомец!

Отдается даром. Возможна доставка. По всем вопросам звоните по тел. 8-953-960-99-86 (Екатерина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 11:31 +9
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