Булочка ищет дом

Булочку неравнодушные люди подобрали возле продуктового магазина в пос. Первомайский Щекинского района. Она всегда была ласковой, с удовольствием брала вкусняшки у людей.

Собака была беременна, у нее была огромная рана на шее. Неравнодушные люди помогли собаке вылечиться, стерилизовали, и теперь ей нужен дом.

Булочка добрая и очень умная, у нее есть охранные качества. Молодая. весит около 20 кг, ростом по колено. В машине ездит хорошо, терпит. Идеальный питомец!

Отдается даром. Возможна доставка. По всем вопросам звоните по тел. 8-953-960-99-86 (Екатерина).

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