Маруся скиталась под Тулой и теперь ищет дом

Марусю подобрали в одной деревне под Тулой. Там она скиталась несколько дней. Ее никто не искал, но очевидно, что собака раньше была домашней. Она приучена к выгулу, в туалет ходит только на улице, дома ничего не грызет и не портит.

Стерилизована, привита, обработана от всех паразитов. Умная, спокойная. Марусе примерно 5 лет, весит она 25 кг, ростом по колено.

Абсолютно беспроблемная собака: поест и ложится вздремнуть. Максимум – попросит ее погладить.

Если вы хотите взять Марусю себе, звоните по тел. 8-953-437-05-35. Возможна доставка по Туле и области.

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