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Зверьё моё
Маруся скиталась под Тулой и теперь ищет дом

Маруся скиталась под Тулой и теперь ищет дом

Марусю подобрали в одной деревне под Тулой. Там она скиталась несколько дней. Ее никто не искал, но очевидно, что собака раньше была домашней. Она приучена к выгулу, в туалет ходит только на улице, дома ничего не грызет и не портит. 

Стерилизована, привита, обработана от всех паразитов. Умная, спокойная. Марусе примерно 5 лет, весит она 25 кг, ростом по колено.

Абсолютно беспроблемная собака: поест и ложится вздремнуть. Максимум – попросит ее погладить.

Если вы хотите взять Марусю себе, звоните по тел. 8-953-437-05-35. Возможна доставка по Туле и области.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
9 ноября, в 15:58 +8
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