Дружелюбный мальчик Черныш ищет своего человека

Черныш прибился к людям в начале зимы. Его временно приютили, но в семье и так уже есть собака и три кота. Так что Чернышу нужен дом.

Мальчику около двух лет, он дружелюбный и спокойный. Мечтает жить с хозяином и ведет себя идеально: в меру проявляет охранные качества, отлично ладит с другими животными и ничего не портит дома.

Ростом примерно до колена, больше не вырастет. Обработан от клещей, проглистован. Отдается желательно в свой дом. Строго не на цепь.

Все вопросы по тел. 8-902-905-85-04 (Ольга).

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