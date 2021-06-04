Сладкий нос заждался родителей

Катюшу нашла 9 мая на дороге около строительной базы. Она сидела одна и в любой момент могла попасть под машину. Сейчас эта кроха на передержке.

Ей уже сделали первую прививку, так что она готова отправиться в семью.

Будет небольшая, размером с корги. Присмотритесь, может это ваш будущий питомец?

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