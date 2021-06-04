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Зверьё моё
Сладкий нос заждался родителей

Сладкий нос заждался родителей

Катюшу нашла 9 мая на дороге около строительной базы. Она сидела одна и в любой момент могла попасть под машину. Сейчас эта кроха на передержке. 

Ей уже сделали первую прививку, так что она готова отправиться в семью. 

Будет небольшая, размером с корги. Присмотритесь, может это ваш будущий питомец? 

Все вопросы по тел. 8-906-620-41-66.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

 

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Автор: Оксана Грудинина
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