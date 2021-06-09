Ищу хозяина: Багира – пантера в миниатюре

Багира – кошка, которая притягивает к себе взгляды. Но за внешностью роковой красотки скрывается робкое, нежное и ласковое существо. Багира готова одарить своей любовью всех: полежать на коленях и промурлыкать песню.

Кошке около 2-3 лет. Она здорова, стерилизована, воспитана: лоток на 5+, в еде не привередлива. Приезжайте знакомиться с этой девушкой!

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

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