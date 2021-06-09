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Зверьё моё
Ищу хозяина: Багира – пантера в миниатюре

Ищу хозяина: Багира – пантера в миниатюре

Багира – кошка, которая притягивает к себе взгляды. Но за внешностью роковой красотки скрывается робкое, нежное и ласковое существо. Багира готова одарить своей любовью всех: полежать на коленях и промурлыкать песню. 

Кошке около 2-3 лет. Она здорова, стерилизована, воспитана: лоток на 5+, в еде не привередлива. Приезжайте знакомиться с этой девушкой! 

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

Все вопросы по телефону: 8-953-971-13-28 (Юлия). Можно написать в WhatsApp.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
9 июня, в 07:00 +7
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