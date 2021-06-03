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Трехцветные котята в поисках дома

Трехцветные котята в поисках дома

Этих малышей подбросили во дворы жилых домов. Там много собак, так что котята не выжили бы на улице. Их взяла на время неравнодушные люди. Теперь три трехцветные кошечки ищут дом. 

Им около полутора месяцев. Они самостоятельно едят, ходят в лоток.  Все вопросы по пристройству на страничке ВКонтакте или про тел. 8-910-942-25-96 (Елена).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:37 +6
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