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Пять шикарных котиков остались сиротами после смерти хозяйки

Пять шикарных котиков остались сиротами после смерти хозяйки

Ситуация катастрофическая. После смерти хозяйки пять домашних котов остались никому ненужными. Животные сейчас одни, их кормят один раз в день, они стрессуют. Но и это скоро закончится: квартира выставлена на продажу.

Кошек срочно нужно спасать. Присмотритесь к этим красавцам, возможно, в вашем доме есть место хоть для одного из них!

Всем животным около 3-5 лет. Коты крупные – около 8-10 кг, кошки немного поменьше. 

Коты кастрированные, кошек стерилизуем. При необходимости возможна доставка по области. Звоните по тел. 8-953-971-13-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 16:27 +11
Кошечка ищет хозяина
Кошечка ищет хозяина
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