Пять шикарных котиков остались сиротами после смерти хозяйки

Ситуация катастрофическая. После смерти хозяйки пять домашних котов остались никому ненужными. Животные сейчас одни, их кормят один раз в день, они стрессуют. Но и это скоро закончится: квартира выставлена на продажу.

Кошек срочно нужно спасать. Присмотритесь к этим красавцам, возможно, в вашем доме есть место хоть для одного из них!

Всем животным около 3-5 лет. Коты крупные – около 8-10 кг, кошки немного поменьше.

Коты кастрированные, кошек стерилизуем. При необходимости возможна доставка по области. Звоните по тел. 8-953-971-13-28.

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