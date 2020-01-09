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Зверьё моё
Особенному мальчику Рыжуле нужны заботливые родители

Особенному мальчику Рыжуле нужны заботливые родители

Рыжуля – один из котов, спасенных в феврале. Он полностью слепой, но несмотря на это отлично ориентируется в знакомом пространстве и ходит в лоточек без промаха.

Сейчас коту около двух лет, он кастрирован и обработан от паразитов. Готов к переезду в новый дом, где его будут любить.

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы взрослым и ответственным людям. По вопросам переезда можно писать волонтеру Надежде ВКонтакте или звонить по тел. 8-920-773-39-18.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 15:00 +11
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