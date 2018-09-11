Два котика-подростка очень ждут хозяев

Эти два малыша просто бежали посреди дороги. Неравнодушный человек остановился, подобрал их и взял к себе. Но оставить их насовсем не может.

У чёрного с белым котёнка все пузо было в ранах, судя по их расположению, его сильно покусала собака. Как ему удалось вырваться из пасти - непонятно.

Теперь у котят есть имена: Маркиз и Пират. Это оказались просто сказочные коты, безумно ласковые и добрые.

Они очень ждут, когда и для них найдётся любящее сердце, человек, который их никогда не предаст

и будет всегда рядом!

Отдаются строго по договору с обязательным условием отслеживания дальнейшей судьбы!

Телефон: 8 (910) 940-24-19.