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Зверьё моё
Два котика-подростка очень ждут хозяев

Два котика-подростка очень ждут хозяев

Эти два малыша просто бежали посреди дороги. Неравнодушный человек остановился, подобрал их и взял к себе. Но оставить их насовсем не может. 

У чёрного с белым котёнка все пузо было в ранах, судя по их расположению, его сильно покусала собака. Как ему удалось вырваться из пасти - непонятно.

Теперь у котят есть имена: Маркиз и Пират. Это оказались просто сказочные коты, безумно ласковые и добрые.

Они очень ждут, когда и для них найдётся любящее сердце, человек, который их никогда не предаст
и будет всегда рядом! 

Отдаются строго по договору с обязательным условием отслеживания дальнейшей судьбы!

Телефон: 8 (910) 940-24-19.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 18:56 +8
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