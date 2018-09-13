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Зверьё моё
Малышка Швепси станет преданным другом

Малышка Швепси станет преданным другом

«И верность не зависит от породы, А преданность собачья без границ…»

Миниатюрная девочка по кличке Швепси с окрасом овчарки, но «дворянской» породы очень ждёт, когда её заберут в уютный дом хозяева.

Маленький лучший друг человека ищет дом и самое доброе сердце!

Сейчас ей 2,5 месяца. Прививки сделаны. Знает поводок, быстро всему учится. Очень добрый и ласковый «ребёнок».

Возьмите Швепси к себе!

Она хорошо приживётся как в квартире, так и в частном доме, но не на цепь! Отдаётся с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.

Телефон: 8 (910) 702-98-13, Анастасия.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:49 +1
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