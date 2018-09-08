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Ищем дом для щенка

Ищем дом для щенка

Этому мальчику около 4 месяцев, и он ждет своих самых лучших хозяев на свете!

Парень очень весёлый и добродушный. Вырастет среднего размера, но достаточно мощного телосложения.

Лучше всего подойдет в частный дом, но не на цепь!

Это настоящий друг и охранник. 

Отдается строго по договору с условием отслеживания дальнейшей судьбы.

Телефон: 8 (910) 940-24-19.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +4
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