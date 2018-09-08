Ищем дом для щенка
Этому мальчику около 4 месяцев, и он ждет своих самых лучших хозяев на свете!
Парень очень весёлый и добродушный. Вырастет среднего размера, но достаточно мощного телосложения.
Лучше всего подойдет в частный дом, но не на цепь!
Это настоящий друг и охранник.
Отдается строго по договору с условием отслеживания дальнейшей судьбы.
Телефон: 8 (910) 940-24-19.
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