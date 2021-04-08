блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
В Щекино пропал кот. Помогите найти!

В Щекино пропал кот. Помогите найти!

В Щекино в районе улиц Колхозной, Индустриальной, Льва Толстого и в районе военкомата пропал кот. Возраст – 1,5 года, кастрирован, очень пушистый, полосатый с белой грудкой.

Котика очень любят и ждут дома. Просьба ко всем, кто что-либо знает о местонахождении кота или обладает какой-либо информацией о нем, сообщить по тел. 8 (960) 612-00-24 (Екатерина). 

Нашедшему гарантируем вознаграждение!

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:40 +4
Домашний Рекс хочет найти семью
Домашний Рекс хочет найти семью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.