В Щекино пропал кот. Помогите найти!

В Щекино в районе улиц Колхозной, Индустриальной, Льва Толстого и в районе военкомата пропал кот. Возраст – 1,5 года, кастрирован, очень пушистый, полосатый с белой грудкой.

Котика очень любят и ждут дома. Просьба ко всем, кто что-либо знает о местонахождении кота или обладает какой-либо информацией о нем, сообщить по тел. 8 (960) 612-00-24 (Екатерина).

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