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Пропал алабай Фёдор

Пропал алабай Фёдор

17 апреля в Новомосковске в районе ул. Вахрушева пропал алабай.

Откликается на имя Фёдор. Помогите, пожалуйста, найти! 

Вознаграждение гарантируется.

Тел:

89207860212, 

89539607282.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:34 +2
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