Пропал алабай Фёдор
17 апреля в Новомосковске в районе ул. Вахрушева пропал алабай.
Откликается на имя Фёдор. Помогите, пожалуйста, найти!
Вознаграждение гарантируется.
Тел:
89207860212,
89539607282.
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:34 +2
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