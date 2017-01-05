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Пропал мопс. Помогите найти!

Пропал мопс. Помогите найти!

5 января в районе Областного роддома - на ул. Панфиловцев (частный сектор) пропала собака, мопс, окрас серебристо-палевый. 

Откликается на кличку Рокки.

Пожалуйста, позвоните по этому телефону, если увидите его или знаете любую информацию! 

8 (953) 439-54-45.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 21:05 +6
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