Дарья Домарева, 25 лет

В этом году нашу рубрику посещают самые красивые девушки города! Сегодня представляем Дарью. Она модель, обаятельная девушка и мастер кератинового выпрямления волос.

Образ:

Куртка ZARA

Жакет Stradivarius

Брюки ZARA

Майка интернет-магазин Millenium Тула

Кроссовки Demix

Сумка Chanel

Часы Remark

Покупаю одежду, как правило, практичные и ноские вещи, подбираю для себя идеальный базовый гардероб и ищу вещи-«изюминки», которые будут максимально «мои».

Любимый аромат на тёплое время года у меня максимально попсовый — D&G l’imperatrice, а вот на зиму полюбила тяжеленный Chanel chance и пудровый Narciso Rodrigues Poudree.

Самые любимы вещи в моем гардеробе — это мои сумки. Единственная позиция, в которой не могу мыслить практично, вижу красивую сумку — хочу себе! Их у меня уже слишком много, и, к сожалению, поэтому большая часть моей коллекции пылится на полках...

Мода и стиль? Все просто! Стиль — способ самовыражения, а мода — инструмент для этого.

В своём стиле, как ни странно, я не ищу вдохновения, не продумываю образ до мелочей, не составляю список покупок. Просто могу в какой-то момент увидеть вещь (на фото, на человеке, в магазине) и понять, что это то, что мне нужно.

Такая же ситуация и с магазинами — никогда не знаешь, где можешь встретить ту самую вещь. В этом сезоне, например, в ZARA неплохая коллекция. А так могу что-то купить в любом магазине и в любом городе/стране.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе это, конечно же сумка! Chanel Boy — подарок моего молодого человека.

В аксессуарах предпочитаю минимализм на день — аккуратные сережки, часы, кольца, а вот вечером обожаю крупные серьги с камнями.

Чаще всего в повседневной жизни одеваюсь по принципу «проще — лучше», люблю хорошо сидящие джинсы и свободные брюки, жакеты и удобные платья.

Макияж — важная часть стиля и ещё один мой «пунктик». Считаю, что это неотъемлемая часть жизни современной девушки! Кстати, вот вам лайфхак — всегда носите с собой в сумочке яркую вечернюю помаду, и вы всегда будете готовы в любых непредвиденных ситуациях стать королевой.