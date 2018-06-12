Дмитрий Першиков, 27 лет

Наконец-то за долгое время к нам в рубрику попал парень! Дмитрий — брутальный молодой человек, работает инженером-испытателем на оборонном предприятии. Знакомьтесь!

Стараюсь сдерживаться и закупаться одеждой только на распродажах. Выходит не часто.

Образ:

Ботинки Dr. Martens, интернет-магазин

Джинсы TAKESHY KUROSAWA, интернет-магазин

Куртка Barneys originals, интернет-магазин

Футболка Jack and Jones, сэконд хенд

Любимый аромат — Dior Savage. Посоветовала подруга, которая много работала консультантом в парфюмерии, доверился её вкусу и сразу понял, что это моё.

Любимые вещи — это куртка-анорак Tommy Jeans. Потому что непромокаемая, непродуваемая, необычный винтажный стиль и приковывает взгляды, с ней всегда в центре внимания. Куртка Stone Island — нравится английский стиль, фанатская эстетика, подход фирмы к материалам и ещё дух, который сопровождает этот бренд.

Для меня мода и стиль — это легкий способ заявить о себе. По внешнему виду люди сразу понимают, с кем имеют дело. В зависимости от ситуации могу упаковаться полностью в премиум бренды, а на следующий день — выйти в растянутой майке, оверсайз куртке и джинсах с естественными дырами и потертостями.

Для составления образа вдохновляюсь обычно инстаграмом. Обращаю внимание на стиль Девида Бекхэма, Кани, A$AP Rocky, Ricki Hall и т. д.

В Туле в основном покупаю только базовые вещи. Остальное — в онлайн магазинах.

Самая дорогая вещь — это легкая весенняя куртка Stone Island.

Из аксессуаров люблю крупные перстни, цепочки и армейские жетоны.

Чаще всего ношу обычные чёрные джинсы или плотный деним, например, классику Levi’s 501 и кроссовки, реже ботинки. Верх образа — каждый день меняю, для разнообразия.