блоги
блоги
Регистрация
Уличная мода
Марина Калашникова, 27 лет

Марина Калашникова, 27 лет

Сегодня в рубрике очаровательная девушка Марина, директор магазина Millenium. Главная героиня предпочитает в своём стиле комфорт. На героине — одежда и аксессуары из её магазина.

 

Одежду покупаю «по настроению». Если есть время и желание, могу накупить себе вещей на пять жизней вперед. А иногда и несколько месяцев могу ничего не покупать.

Мой аромат — Hermes Twilly. Пошла на поводу у блогеров инстаграма, купила и не прогадала! Кайфую от этого аромата, все-таки не так уж и плохи советы из социальных сетей!

В моем гардеробе есть одна «любимица». Зимой приобрела очень крутую искусственную шубу. Отшивал на заказ один московский бренд. Шуба, честно говоря, чем-то напоминает большой и объемный розовый ковер)))). Но я настолько комфортно себя в ней чувствовала, что носила всю зиму.

Мода и стиль, для меня, это в первую очередь, выражение своего внутреннего Я. Сегодня я могу быть деловой в норковой шубе, завтра надену кеды, рваную футболку и поеду гонять на велосипеде. Наверно, в этом нет ничего плохого, ведь девушка всегда должна быть разной!

Свой стиль создаю сама, с помощью моих друзей, звезд, фешн-блогеров. А мне помогает моя мама. Ей, кстати, обязательно нужно стать героиней «Уличной моды»! Мама — мегашопер, к тому же может собрать крутой образ буквально за 3 копейки!

В последнее время покупаю все в своем магазине (я там чаще всего бываю)).

А на шопинг времени пока не очень хватает. Что для магазина, что для себя стараюсь выбирать интересные вещи, которые можно сочетать с разными стилями.

Точно скажу, что самая дорогая вещь в моем гардеробе — норковая шуба, которую я могу надеть один раз за зиму. А прошлой зимой вообще ни разу не надела.

Главный мой аксессуар — это очки. Ну, во-первых, я плохо вижу. Во-вторых, они стильно и круто смотрятся. Почему-то сейчас многие, у кого проблемы со зрением, выбирают линзы. Они, конечно, удобнее в какой-то мере, но очки… в них есть какая-то изюминка.

Мой гардероб разнообразен, всё по настроению: нет такого, что что-то ношу чаще, а что-то реже.

Макияж для меня важен, но без энтузиазма: толстые стрелки, тонны пудры — не моя тема.

В любом моем образе главное только одно — чувствовать себя уверенно, что бы это ни было — кроссовки или шпильки, рваные джинсы и футболка или коктейльное платье.

Бесполезные вещи в гардеробе? Да их куча! Иногда разбираю шкаф и понимаю, что некоторые вещи даже с бирками лежат, ни разу не доставала. Может, их время просто пока не пришло?

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
, Фото: 25
, Фото: 26
, Фото: 27
, Фото: 28
, Фото: 29
, Фото: 30
, Фото: 31
, Фото: 32
, Фото: 33
, Фото: 34
, Фото: 35
показать все фотографии
Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 12:02 +16

«Уличная мода»

Подписаться на обновление в блоге.

Наталия Гущина, 22 года
Наталия Гущина, 22 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.