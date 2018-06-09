Марина Калашникова, 27 лет

Сегодня в рубрике очаровательная девушка Марина, директор магазина Millenium. Главная героиня предпочитает в своём стиле комфорт. На героине — одежда и аксессуары из её магазина.

Одежду покупаю «по настроению». Если есть время и желание, могу накупить себе вещей на пять жизней вперед. А иногда и несколько месяцев могу ничего не покупать.

Мой аромат — Hermes Twilly. Пошла на поводу у блогеров инстаграма, купила и не прогадала! Кайфую от этого аромата, все-таки не так уж и плохи советы из социальных сетей!

В моем гардеробе есть одна «любимица». Зимой приобрела очень крутую искусственную шубу. Отшивал на заказ один московский бренд. Шуба, честно говоря, чем-то напоминает большой и объемный розовый ковер)))). Но я настолько комфортно себя в ней чувствовала, что носила всю зиму.

Мода и стиль, для меня, это в первую очередь, выражение своего внутреннего Я. Сегодня я могу быть деловой в норковой шубе, завтра надену кеды, рваную футболку и поеду гонять на велосипеде. Наверно, в этом нет ничего плохого, ведь девушка всегда должна быть разной!

Свой стиль создаю сама, с помощью моих друзей, звезд, фешн-блогеров. А мне помогает моя мама. Ей, кстати, обязательно нужно стать героиней «Уличной моды»! Мама — мегашопер, к тому же может собрать крутой образ буквально за 3 копейки!

В последнее время покупаю все в своем магазине (я там чаще всего бываю)).

А на шопинг времени пока не очень хватает. Что для магазина, что для себя стараюсь выбирать интересные вещи, которые можно сочетать с разными стилями.

Точно скажу, что самая дорогая вещь в моем гардеробе — норковая шуба, которую я могу надеть один раз за зиму. А прошлой зимой вообще ни разу не надела.

Главный мой аксессуар — это очки. Ну, во-первых, я плохо вижу. Во-вторых, они стильно и круто смотрятся. Почему-то сейчас многие, у кого проблемы со зрением, выбирают линзы. Они, конечно, удобнее в какой-то мере, но очки… в них есть какая-то изюминка.

Мой гардероб разнообразен, всё по настроению: нет такого, что что-то ношу чаще, а что-то реже.

Макияж для меня важен, но без энтузиазма: толстые стрелки, тонны пудры — не моя тема.

В любом моем образе главное только одно — чувствовать себя уверенно, что бы это ни было — кроссовки или шпильки, рваные джинсы и футболка или коктейльное платье.

Бесполезные вещи в гардеробе? Да их куча! Иногда разбираю шкаф и понимаю, что некоторые вещи даже с бирками лежат, ни разу не доставала. Может, их время просто пока не пришло?