30 марта: родился Алексей Виноградов. Он сражался с немцами, пока не сгорел в танке

30 марта 1919 года родился Алексей Дмитриевич Виноградов, гвардии лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Когда наши киношники снимают очередную попсу на военную тему, всякий раз думается – какие же они ленивые люди. Ведь судьбы реальных героев не хранятся в тайне, достаточно приложить немного труда, чтобы узнать судьбы реальных людей, не жалевших жизни во имя Победы.

Алексей Виноградов родился 30 марта 1919 года в деревне Брусна нынешнего Одоевского района в семье крестьянина, потом вместе с родителями переехал в Одоев. У мамы Алексея, Ирины Петровны, было трое сыновей.

Трудностей того времени они хлебнули сполна. Когда Алеше было девять лет, отец ушел из семьи. Мальчика жил в деревне у дедушки с бабушкой, а мама уехала на заработки в Москву. Но вскоре она вернулась и вместе с детьми переехала в Одоев, где устроилась на работу уборщицей в потребкооперации, где и проработала всю жизнь. Там же устроилась еще и сторожем. Поселились в комнатке при конторе сельпо на улице Красноармейской. Маме было трудно одной воспитывать троих детей, и Алексей, видя это, решил самостоятельно пробиваться дальше. После одоевской семилетки уехал в Тулу. Там он устроился на Тульский оружейный завод и одновременно стал учиться в Тульском механическом техникуме.

В 1938 году он окончил Тульский индустриально-механический техникум по специальности технолога по холодной обработке металлов. Одновременно с работой учился в Тульском аэроклубе, который окончил в 1939 году и был призван на службу в армию

До начала войны служил в морской авиации. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В 1940 году Виноградова направили в военную авиационную школу летчиков. В 1941 году он был переведен в Пушкинское танковое училище, по окончании которого сразу же ушел на фронт. В составе действующей армии героически сражался на 1-м Белорусском фронте в 60-й гвардейской танковой бригаде.

Продвигаясь по фронтовым дорогам, Алексей писал: «Теперь, мама, я далеко от дома. Смотрю по сторонам и глазам не верю. Трудно представить, что здесь когда-то жили люди: остались одни камни да трубы от печей, а иногда и этого не обнаруживаешь, видишь лишь груды чёрного хлама. Фашистская сволочь при отступлении всё уничтожает, сжигает. Какие здесь были бои, можно судить по обломкам домов, разбитой технике, грудам стали, железа, могильным холмам… Я иду бодрым, с хорошим настроением, ведь и мне, как и брату Николаю, посчастливилось громить фашистскую мразь, освобождать родную землю».

С 18 июля 1944 года Виноградов в составе 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии принимал участие в Люблин-Брестской наступательной операции (этапе Белорусской стратегической наступательной операции). В ходе нее корпус Виноградова был введен в прорыв на участке 8-й гвардейской армии и, двигаясь с боями из района севернее Ковеля на запад, на люблинском направлении, освобождал населенные пункты восточной Польши. Чтобы нагляднее понимать, что такое Люблин – в его окрестностях находился один из самых страшных лагерей смерти – Майданек.

22 июля 1944 года взвод Виноградова уничтожил около 20 вражеских огневых точек. 23 июля танк Виноградова первым в своем подразделении ворвался в Люблин и принял активное участие в уличных боях. Когда его танк был подбит и загорелся, Виноградов не покинул его, продолжая сражаться, пока не погиб.

Похоронен в Люблине.

Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно. Также был награждён орденом Ленина.

В честь Алексея Виноградова в Одоеве названа бывшая улица Средняя, на которой он жил. С 1965 года его имя носит и Одоевская средняя школа, здание которой находится на улице Победы. По этому случаю тогда же прошла торжественная линейка, почетной гостьей которой была мама Алексея Дмитриевича – Ирина Петровна. Выступая, она сказала, что благодарна стране за оказанную ей этим большую честь. Документы сына она передала в школу. Война отняла у Ирины Петровны двоих сыновей – младший сын Михаил тоже не вернулся домой. Остался только средний сын - участник войны, гвардии капитан Николай Дмитриевич Виноградов.

А на здании Одоевской средней школы им. В.Д. Успенского, в стенах которой учился будущий герой, в новом веке была установлена мемориальная доска в его честь.

Его имя выбито и на памятнике Героям Советского Союза – тулякам в Туле.

Использованы материалы сайта http://www.odoev-museum.ru

На заглавном фото: улицы Люблина сразу после освобождения.