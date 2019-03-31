31 марта: Туле разрешили построить салон-парикмахерскую

31 марта 1969 года Госкомитет Совета министров РСФСР по делам строительства (Госстрой РСФСР) разрешил построить первую в Туле салон-парикмахерскую

В этот день в письме на адрес обкома КПСС писалось: «Учитывая отсутствие типового проекта Госстрой РСФСР разрешает для строительства в Туле салона-парикмахерской на 60 рабочих мест разработать индивидуальный проект».

Первый в городе салон-парикмахерскую открыли в новом 16-этажном здании на углу Советской и Красноармейского проспекта. Несмотря на то, что занимала она весь первый этаж, попасть сюда без очереди было практически невозможно. А к дамским мастерам и вовсе велась предварительная запись. Прейскурант на услуги также был заметно выше, чем в обычных парикмахерских, но тех, кто хотел хорошо выглядеть, это не отпугивало.