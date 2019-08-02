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Тульские тайны: Этот день в истории города
2 августа: председателям тульских колхозов пригрозили судом

2 августа: председателям тульских колхозов пригрозили судом

2 августа 1949 года было принято решение исполнительного комитета Тульского областного совета депутатов трудящихся «О запрещении колхозам, колхозникам и единоличным крестьянским хозяйствам продажи и обмена зерновой муки, крупы, печеного хлеба на время заготовок хлеба из урожая 1949 г.».

В соответствии с постановлением Совета министров Союза ССР от 30 июля 1949 года тульский исполком решил:

Воспретить продажу и обмен до выполнения сдачи государству хлеба по области в целом из урожая 1949 г.

За нарушение настоящего обязательного решения председателей колхозов и других должностных лиц привлекать к судебной ответственности, а колхозников и единоличников подвергать штрафу в 100 рублей через административные комиссии при райисполкомах. При повторном нарушении привлекать к судебной ответственности. Незаконно продаваемые продукты конфисковывать и передавать органам Министерства заготовок.

Постановление было связано с последствиями голода, который разразился в стране. Пик его пришелся на 1947 год, но и в 1948-м последствия нехватки хлеба и продовольствия еще сказывались. Впрочем, тема эта настолько закрытая, что особых подробностей, касающихся Тульской области, к сожалению, нет. Или пока нет.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:26 +2
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