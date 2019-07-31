31 июля: тулячка жалуется на жадных таксистов

31 июля 1964 г. в тульской прессе было опубликовано письмо обиженной на жадность таксистов работницы оружейного завода.

«Это произошло со мной в начале июня. Я заболела левосторонним плевритом. В понедельник надо попасть на прием к врачу. Живу я в поселке Мясново, а к врачу нужно было ехать в пос. Кирова. Я подошла к остановке такси на площади Московского вокзала. Там стояло две машины, обе они были со щекинской автобазы. Шофер заявил: «Давайте два рубля, подвезу». В то время у меня не было таких денег. Но меня это так оскорбило: ведь я им объяснила, что больна. Пришлось все-таки ехать в трамвае.

Вот я и говорю: чтобы любить свой город, надо любить и уважать его жителей. Это, я считаю, прежде всего.

По делам комсомольским мне приходилось бывать в районах Тульской области. И я сравниваю. В деревне народ намного уважительнее. Там подвезут человека на любом виде транспорта и не попросят за это ничего, кроме как спасибо».