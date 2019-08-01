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Тульские тайны: Этот день в истории города
1 августа: туляки получили возможность летать в Молдавию

1 августа: туляки получили возможность летать в Молдавию

С 1 августа по 30 сентября 1989 года открылась новая авиалиния по маршруту Тула – Киев – Бельцы.

Самолеты по этому направлению летали по средам и воскресеньям. Вылет из Тулы был в 9-20 утра, прибытие в Бельцы в 13-30. Возвращение в Тулу – в 18-55. По пути была промежуточная остановка в Киеве.

Бельцы – крупный промышленный центр Молдавии, центр виноделия и садоводства, в 130 км к северо-западу от Кишинева. И тогда, и в наше время – второй по величине город в республике Молдова после Кишинева. Иногда его называют Северной столицей республики.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:30 +1
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