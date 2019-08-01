1 августа: туляки получили возможность летать в Молдавию

С 1 августа по 30 сентября 1989 года открылась новая авиалиния по маршруту Тула – Киев – Бельцы.

Самолеты по этому направлению летали по средам и воскресеньям. Вылет из Тулы был в 9-20 утра, прибытие в Бельцы в 13-30. Возвращение в Тулу – в 18-55. По пути была промежуточная остановка в Киеве.

Бельцы – крупный промышленный центр Молдавии, центр виноделия и садоводства, в 130 км к северо-западу от Кишинева. И тогда, и в наше время – второй по величине город в республике Молдова после Кишинева. Иногда его называют Северной столицей республики.