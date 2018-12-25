25 декабря: тульские рестораны готовятся к встрече Нового года

25 декабря 1973 года в овощном павильоне Центрального рынка открылась специальная праздничная ярмарка, которую организовал Тульский трест ресторанов и кафе. Соответственно участвовали в ней все тульские рестораны.

На ярмарке предлагались кондитерские изделия и блюда, приготовленные опытными поварами. Работала ярмарка до самого последнего дня года и тулякам пришлись по вкусу предлагаемые здесь блюда, во многих квартирах они украсили новогодний стол. Хотя традиционно к последнему дню ярмарки раскупили почти все, что можно, тем более на рынке, куда стекалось закупать продукты для новогоднего стола полвина населения областного центра.

А с 28 декабря начался конкурс на лучшее оформление ресторанных залов для встречи нового года. Специально по этому случаю украшались интерьеры, составлялось праздничное меню, шились новые костюмы для официантов. Музыканты и артисты готовили к этим дням новые программы. Главные советские хиты того года – «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова», «И родина щедро поила меня березовым соком» и, конечно, «Мгновения», которые стучат у виска. Премьера легендарного фильма «17 мгновений весны» прошла совсем недавно.

Попасть в рестораны, особенно в новогоднюю ночь, было непросто – все места, как правило, бронировались задолго до 31 декабря. Даже с учетом того, что посетители ресторана лишались главного советского новогоднего блюда – телевизионного голубого огонька, а вместо дежурного домашнего оливье на столе был салат «Московский». Из напитков предпочтение отдавалось, разумеется, «Советскому шампанскому», водке «Столичная» или хорошему коньячку – «Дербент» или «Белый аист». Подразумевалось также сухое вино для тех, кто предпочитает не такие брутальные напитки. Хотя для советского нового года сухое вино не очень подходило.

Итоги конкурса подводились 5 января – новогодних каникул в то время еще не было, а Рождество официально не отмечалось. Так что к этому дню страна уже возвращалась к обычному трудовому ритму.