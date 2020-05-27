27 мая: определен лучший мемориальный знак защитникам Тулы

27 мая 1980 г. подведены итоги конкурса на разработку эскизных проектов монументальных знаков, мемориальных досок, памятных стел и других средств монументальной пропаганды для установки их на линии обороны города-героя Тулы в 1941 году.

Конкурс проводился в течение четырех месяцев в рамках операции «На тульских рубежах», проводимой Тульской секцией Советского комитета ветеранов войны и горкомом комсомола. Его целью было выявление лучших проектных предложений по архитектурно-художественному решению памятных мемориальных знаков (совместно с элементами благоустройства и озеленения), располагаемых вдоль линии обороны Тулы, а также учитывающих особенности конкретных участков линии обороны в соответствии с ее описанием.

На конкурс поступили десятки проектов. В жюри были главный архитектор города Е. В. Федюкин, главный архитектор института «Тульскгражданпроект» Д. Ф. Горный, доцент ТПИ, архитектор В. Н. Савченко, ответственный секретарь Тульской секции Советского комитета ветеранов войны Герой Советского Союза А. А. Рогожин.

По условиям конкурса для объективности все проектные предложения представлялись под девизами. По единодушному решению жюри победил автор проекта под девизом «41-й» – главный художник города А. А. Минаев. За победу ему была вручена премия в 300 рублей.

Две вторые премии – по 200 рублей каждая были присуждены офицеру Советской Армии, туляку В. Ю. Бобкову и архитектору института «Тульскгражданпроект» В. Я. Клименко.

Три третьи премии по 100 рублей каждая присуждены архитектору института «Тульскгражданпроект» Ю. В. Королеву, авторам проекта архитекторам А. А. Минаеву и В. В. Луневой и коллективу авторов в составе архитекторов С. И. Кучанова, Е. С. Кучановой, скульптора Ю. А. Тура (все – Москва) и тульского архитектора С. С. Карташова.

Для установки на линии обороны города-героя Тулы членами жюри был выбран проект А. А. Минаева. В основе его – кремлевская стена, символ стойкости и надежности рубежей города. Текст монументальной надписи, выполненный с обеих сторон стелы, как бы охватывает ее, символизируя этим весь драматизм создавшейся ситуации у стен осажденного города.

Монументальная стела – типовая. Высота – шесть метров, ширина три метра. Ее предполагали установить на наиболее ответственных и напряженных участках линии обороны города.

Средства на строительство перечислялись от комсомольско-молодежных субботников, проходящих в рамках операции «На тульских рубежах».

Памятные знаки были установлены в том же году на основании решения исполкома Тульского городского Совета народных депутатов от 25.06.1980 г. «Об архитектурно-художественном оформлении и строительстве памятных стел на полосе обороны г. Тулы». Они появились к 35-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на ул. Оборонная/ул. Новомосковская, пр. Ленина, 113, ул. Чмутова, 153, Новокалужском шоссе у дер. Китаевка.