21 ноября: Опасный мост через Упу

21 ноября 1913 г. «Тульская молва» рассказала о том, что каждый день утром и вечером по мосту, располагавшегося параллельно чугунному, в коночный парк и из парка перегоняются вагоны, рейсирующие по Миллионной улице. По мнению газеты, кучера ежедневно два раза в день рискуют своей жизнью.

Между тем существовало постановление, что коночный мост через Упу опасен для движения, почему оно и запрещено. «Один из кучеров рассказывал, что однажды, когда он перегонял через мост вагон, вдруг мост затрещал. Думая, что он сейчас свалится вместе с вагоном в воду, кучер пережил ужасные минуты».

Городская дума разрешила правлению конно-железной дороги построить железный мост через Упу для движения конки на деревянных устоях. Причем срок существования такого моста, согласно заключению инженеров, был определен шестилетний, по истечении же этого срока устои моста должны быть заменены новыми. Но это разрешение так и не было осуществлено – правление конно-железной дороги просило управу принять представленный проект моста без всяких ограничительных условий и представить его на утверждение строительного отделения губернского правления. В противном же случае, если город не откажется от ограничительных условий, правление хотело вернуть проект обратно, и вместо него обещало представить проект железо-бетонного моста с такими же опорами.

В марте 1914 г. в Тулу из Москвы приезжал один из владельцев конки г. Поляков. Обозрев пресловутый бывший коночный мост через Упу, он пришел в ужас: как можно было допускать по нему движение, которое постоянно грозило опасностью, что вагон конки вместе со всеми пассажирами слетит в воду.