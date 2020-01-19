19 января: на Центральном рынке Тулы открылся мясомолочный павильон

19 января 1960 г. на Центральном рынке в Туле открылся мясомолочный торговый павильон объемом 15 240 кубометров. В его залах было 300 торговых мест.

В подвальных помещениях нового павильона были расположены три холодильные камеры для хранения мяса, рыбы и молока. На первом этаже – два помещения для выдачи специальной одежды и торгового инвентаря (весы, гири, лотки, вилки и т.п.), комната обслуживающего персонала, санитарные узлы.

На втором этаже предполагалось установить радиоузел для трансляций лекций, объявлений, рекламы.

В этом же здании были расположены служебные помещения начальника управления рынками города и директора рынка.

Павильон хорошо освещен, отеплен. На строительство его израсходовано 2 миллиона 400 тысяч рублей.