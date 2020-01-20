20 января: в Белеве родился герой форсирования Днепра Петр Коростелев

20 января 1920 г. в Белеве родился Петр Иванович Коростелев, Герой Советского Союза.

Его семья — потомственные железнодорожники. Все шестеро братьев, как и отец также трудились на железной дороге. В 1940 году Коростелев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года сержант Петр Коростелев командовал отделением 569-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта.

Проявил отвагу, мужество и геройство при формировании реки Днепр, за что и получил звание Героя Советского Союза. Его отделение первым форсировало Днепр, показав пример остальным подразделениям.

В боях на правом берегу реки Днепр 23 сентября 1943 года в районе села Зарубинцы Каневского района Киевской, ныне Черкасской области Украины, отделение сержанта Коростелева действовало исключительно смело и стремительно. Вражеские ручные пулеметы и снайперы, засевшие на господствующей высоте вблизи переправы, вели огонь по форсирующим реку подразделениям. Рискуя собой, Петр Коростелев разведал местность, засек огневые точки. Затем стремительной атакой подразделения ликвидировал опасность. При этом были уничтожены несколько фашистских снайперов и пулеметчиков, а остальные отброшены от берега.

В дальнейших действиях дня по овладению прибрежными высотами сержант Коростелев находился в первых рядах атакующих противника, по пятам преследовал убегавших фашистов. Вскоре отделение во главе с героем овладело прибрежной высотой, дав тем самым возможность переправиться советским войскам через многоводную реку.

В тех боях Коростелев лично уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника, захватил в плен немецкого офицера, неоднократно поднимал своих товарищей в атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» сержант Пётр Коростелёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Интересно, что в его наградных документах значится, что он был призван Беляевским райвоенкоматом, а постоянный адрес семьи — город Беляев, а не Белев, Тульской области. Мы уже писали об этом — скорее всего документы печатались на слух. Машинистка как услышала, так и отбила.

Вскоре после войны Петр Коростелев был демобилизован. В 1946 году окончил курсы при Московском институте инженеров транспорта. Работал старшим инженером паровозного хозяйства Павелецкого направления в Москве, в 1947—1985 — механиком-бригадиром (начальником) пассажирских поездов. В партию вступил в 1951 году. Жил в Москве. С 1955 года и до ухода на заслуженный отдых руководил поездной бригадой скорого поезда № 02/01 сообщением Москва — Владивосток, который в 1966 году получил имя «Россия».

Скончался 13 августа 2004 года.