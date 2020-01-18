18 января: в Туле открыли первую телефонную станцию

18 января 1940 г. в Туле, в здании механического института появилась первая при советской власти телефонная станция. Одновременно начался монтаж второй АТС на 200 номеров на Косогорском металлургическом заводе.

В 1923 г. в Туле насчитывалось всего 309 абонентов, из которых только 42 были частными. Новые телефонные линии начали прокладывать только в 1923 году. А те, что имелись, вызывали постоянные нарекания со стороны абонентов.

Так, в 1928 году в правление тульской телефонной сети обратилась с жалобой городская строительная контора «Тулстрой»: «Настоящим «Тулстрой» сообщает, что им неоднократно замечена халатная работа со стороны Центральной станции телефонной сети по соединению просимых номеров телефона. Такое ненормальное отношение к делу служащих Центральной станции телефонной сети сплошь да рядом тормозит, а иногда и лишает возможности иметь срочную связь с отдельными пунктами постройки «Тулстроя» и необходимыми учреждениями.

В то время в Туле ежедневно около 1500 заявителей на междугородние переговоры получали отказ. Положение с вызовом учреждений Тулы из районов области было еще хуже, так как на одной линии находилось в среднем шесть районов. Также свыше 1500 заявок на телефоны со стороны учреждений и отдельных граждан оставались неудовлетворенными. Из 285 000 жителей имеют возможность пользоваться личными телефонами только 660 человек.