18 февраля: на Косой Горе закончились съемки фильма о Донбассе

18 февраля 1970 г. на Косогорском металлургическом заводе закончились съемки фильма о Донбассе по мотивам рассказа Александра Бека «Письмо Ленина». Год 1970-й был особый – столетие со дня рождения Ленина.

Временный директор завода, бывший плавильщик Клявин пытается не допустить остановки домны, и, пройдя множество испытаний, попадает на заседание правительства молодой советской республики, где выступает Ленин. Его проникновенный рассказ об этом событии вдохновляет рабочих, которые усовестились и решили восстановить работу предприятия.

В идеологически выверенном кинопроизведении, получившем в прокате название «Сохранившие огонь», участвовало целое созвездие актеров советского кино – Евгений Матвеев, Любовь Соколова, Олег Янковский, Тамара Семина, Иван Лапиков, Анатолий Папанов, Николай Парфенов, Армен Джигарханян. Многие из них приезжали на съемки в Тулу. Снимал фильм режиссер Евгений Карелов, поставивший такие знаковые для нашего кино картины, как «Нахаленок», «Дети Дон Кихота», «Служили два товарища (в этом фильме, кстати, герой Ролана Быкова – из Тульской губернии), «Семь стариков и одна девушка», сериал «Два капитана».

Знаковым оказалось участие в этом фильме в роли комсомольца Федора для Виталия Базина – в будущем ведущего актера Тульского драматического театра. Так Виталий Васильевич впервые оказался в Туле. И впечатления от города остались самые нелестные.

– Честно вам скажу, подумал тогда, что есть два города, в которые я точно не пойду после института – родная Казань и Тула, – признавался он много лет спустя. – По распределению я должен был ехать в Воронеж. А сюда заманил Рахлин, тогда главный режиссер театра. Он видел меня в роли Левши в «Тульском секрете». И кроме того предложил жилье.

Вот так, дебютировав в кино в фильме, снятом на тульской земле. Виталий Базин стал туляком и одним из знаковых актеров в истории нашего театра.

– В сценарии я увидел тему, которая, если можно так выразиться, всегда меня грела, – рассказывал для тульского «Молодого коммунара» режиссер Евгений Карелов. – В массе внешних трудностей, внешних испытаний вдруг проявляется сущность человека: медленное, выпуклое прорастание главного в человеческом характере, гребень, что ли, этого характера. Мы очень долго, почти месяц искали, где снимать. Потом остановились на Косогорском металлургическом заводе. И не жалеем. Кстати, не только потому, что подошла натура: мост, многие старые здания в поселке. На Косогорском металлургическом нас встретило самое радушное гостеприимство. Согласитесь, съемочная группа – не самый лучший подарок крупному предприятию. Сплошные заботы. Но к нам отнеслись очень хорошо и администрация, и руководство.

Кстати, рассказ о съемках фильма «Сохранившие огонь» есть и в музее истории Косогорского металлургического завода. Для коллектива предприятия приезд большой группы звезд советского кино тоже стал знаковым событием.

На фото: момент съемок фильма «Сохранившие огонь» с автографами членов съемочной группы – исполнителя главной роли Евгения Матвеева, режиссера Евгения Карелова, главного оператора Эмиля Гулидова.