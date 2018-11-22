22 ноября: повседневная жизнь тульских склочниц

22 ноября 1958 года газета «Коммунар» рассказала о повседневной бытовой ссоре тульской коммуналки.

«Мирно жили соседи в доме №84 по ул. Фридриха Энгельса г. Тулы. Но вот в одной из квартир появился новый жилец – Мария Петровна Баранова. Не понравились ей установленные там порядки. Надо было своевременно платить за газ, за свет, за воду, нужно было мыть полы в помещениях общего пользования.

Не привыкла ко всему этому Мария Петровна. А потому взяла и наотрез отказалась от выполнения правил общежития.

Соседи запротестовали. Но Баранова набрасывалась на них сначала с руганью, а потом и с кулаками. А однажды с соседкой Васиной разделалась так, что сама струсила и решила первой подать в суд на ту же Васину. Баранова была убеждена, что нападение – лучший способ защиты.

Но сутяжница в расчетах ошиблась. Народный суд 4-го участка Тулы разоблачил ее и осудил на 4 месяца исправительно-трудовых работ.

Областной суд оставил решение народного суда в силе, а жалобу склочницы без последствий».