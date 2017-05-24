Как купить квартиру в «одном окне»?

Современные электронные сервисы и услуги от застройщиков и риэлторов позволяют покупателю купить жилье в новостройке с минимумом временных затрат.

Выбрать квартиру можно в интернете, оформить ипотеку и большинство документов на покупку – в офисах строительных компаний и агентств недвижимости. Процедура, которая раньше грозила долгим хождением по инстанциям, теперь решается за 2-3 шага.

О том, какие возможностями сегодня может воспользоваться покупатель, чтобы купить квартиру быстро и без лишних движений, рассказывают эксперты тульского рынка новостроек.

Выбираем квартиру:

в интернете, в агентстве, на экскурсии

Выбрать планировку квартиры, ее цену, специальные акции и другие подробности можно на сайтах многих застройщиков, а также на сайтах, где собраны все новостройки города. С них можно сразу позвонить в офис застройщика (либо заказать обратный звонок – оставить заявку, и менеджер сам перезвонит вам в ближайшее время) и договориться о бронировании понравившейся квартиры.

Второй вариант единого окна для покупки квартиры – агентство недвижимости: здесь можно купить квартиру в любой новостройке.

Дмитрий Васильев, эксперт по продажам новостроек компании «Этажи»:

Дмитрий Васильев - У покупателя, обратившегося в агентство недвижимости, есть возможность получить независимое экспертное мнение специалиста по каждому объекту строящегося жилья, не тратя свое время на изучение рынка жилья, посещение строек, офисов застройщиков и изучение разрешительной документации на строительство. Крупные риэлторские компании работают с надежными застройщиками напрямую, продают квартиры по их ценам, принимают участие в акциях застройщика и предлагают актуальные для строительных компаний скидки. Проще говоря, услуги агентства для покупателя в таком случае - 0 рублей.

Ирина Новосильцева, директор агентства «Юлия-Недвижимость»:

Ирина Новосильцева - В агентстве недвижимости покупатель получает не только огромный выбор – все новостройки региона – но и ответы на все свои вопросы, связанные с приобретением жилья. С помощью специалиста можно выбрать самый оптимальный вариант квартиры, узнать об ипотеке, совместить продажу старого жилья и покупку нового, проконсультироваться с юристом и т. д. Кроме того, в агентствах есть квартиры от подрядчиков: они всегда реализуются по очень выгодным ценам.

Еще одна удобная возможность выбрать квартиру не «заочно» в интернете, а «вживую» - экскурсия по новостройкам.

- Чтобы самостоятельно объехать все тульские новостройки (а их около 30), человеку потребуется несколько дней. К тому же в городе появляются новые объекты, о которых покупатели могут еще не знать, - говорит Ирина Новосильцева. - Экскурсия может быть индивидуальной, для одного покупателя, она проводится в удобное для клиента время и по тем объектам, которые ему интересны.

Также организуются групповые экскурсии (как правило, 1-2 раза в месяц), во время которых можно посетить большинство тульских новостроек. Это дает возможность увидеть всё и сразу, что очень удобно и для покупателей, приехавших из области, и, к примеру, для клиентов, у которых нет своего автомобиля. За 4-5 часов можно получить полное представление о том, что строится в Туле, пройти на саму стройку, увидеть реальный ход работ. А затем – записаться на индивидуальную экскурсию, чтобы более внимательно рассмотреть заинтересовавшие объекты.

Оформляем кредит,

не обращаясь в банк

Многие застройщики и агентства недвижимости сегодня предлагают помощь своего кредитного специалиста в подборе и оформлении ипотечного кредита.

Александр Корякин, генеральный директор строительной компании «Витэсс»:

Александр Корякин - Обращаясь за ипотекой в офис продаж застройщика, покупатель получает доступ ко всем программам кредитования от всех банках. И что не менее важно, он получает помощь независимого от банков специалиста, который поможет выбрать кредит, отвечающий потребностям клиента, его финансовому состоянию, возможности официально подтвердить доходы и целому ряду других факторов.

Таким образом, покупателю не нужны поездки по разным банкам, ему не требуется готовить несколько пакетов документов для ипотеки. Он приходит с одним комплектом бумаг к одному специалисту, выбирает оптимальную ипотечную программу, и из офиса застройщика его заявка и электронные копии документов отправляются в несколько выбранных банков. Это значительно экономит время клиента и повышает его шансы на положительное решение по кредиту. А в банк нужно прийти всего один раз – для подписания кредитного договора.

Дмитрий Васильев, эксперт АН «Этажи»:

Дмитрий Васильев - У банков существуют условия, которые действуют только при покупке квартиры у определенного застройщика или в конкретном агентстве недвижимости. Обращаясь в такие компании-партнеры банка, можно взять ипотеку по ставке, которая будет на 0,5% и более процентов ниже, чем при самостоятельном обращении в банк.

Регистрируем сделку в режиме онлайн

Квартира выбрана, ипотека одобрена – настает время оформления всех документов на покупку и регистрация сделки. Раньше для этого нужно было обращаться с регистрационный центр или в МФЦ, причем неоднократно. Теперь в Туле действует услуга электронной регистрации права. Ее можно получить в офисах застройщиков, агентствах недвижимости и в банке.

Ольга Никифорова, руководитель отдела продаж строительной компании «Фаворит»:

Ольга Никифорова - Специалист отдела продаж компании-застройщика в течение 10-15 минут заполняет анкету на регистрацию права и направляет электронный пакет документов в Росреестр. После регистрации документы поступают в электронном виде трем сторонам: застройщику, покупателю и в банк, который сразу перечисляет кредитные средств на счет застройщику. Кстати, электронной регистрацией можно воспользоваться и без ипотеки, при оплате покупки собственными средствами.

Таким образом, теперь на регистрацию права покупателю нужен всего один визит к застройщику, тогда как раньше требовалось 4 раза посетить различные инстанции. А сам срок регистрации сократился с 11 дней до 3. Это несомненное удобство для клиентов, которые теперь могут получить все услуги, связанные с покупкой квартиры в новостройке, в «одном окне».

Официально

С начала года жители

Тульской области взяли 1805 ипотечных кредитов

Общая сумма кредитов, взятая туляками на жилье, составляет 3 миллиарда рублей. Средний срок кредитования составляет 15,8 лет. Средневзвешенная процентная ставка на 1 апреля 2017 составила 11,8% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 12,5%).

Управляющий Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков:

Дмитрий Новиков - В 2016 году росту ипотеки способствовало действие государственной программы субсидирования процентной ставки на покупку жилья.

Программа завершилась, и банки, чтобы не упустить положительную ипотечную динамику, активно предлагают новые программы кредитования для застройщиков и заемщиков.

Задолженность жителей региона по жилищным ипотечным кредитам составила 38,7 миллиардов рублей.