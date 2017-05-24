Как купить квартиру в «одном окне»?
Современные электронные сервисы и услуги от застройщиков и риэлторов позволяют покупателю купить жилье в новостройке с минимумом временных затрат.
Выбрать квартиру можно в интернете, оформить ипотеку и большинство документов на покупку – в офисах строительных компаний и агентств недвижимости. Процедура, которая раньше грозила долгим хождением по инстанциям, теперь решается за 2-3 шага.
О том, какие возможностями сегодня может воспользоваться покупатель, чтобы купить квартиру быстро и без лишних движений, рассказывают эксперты тульского рынка новостроек.
Выбираем квартиру:
в интернете, в агентстве, на экскурсии
Выбрать планировку квартиры, ее цену, специальные акции и другие подробности можно на сайтах многих застройщиков, а также на сайтах, где собраны все новостройки города. С них можно сразу позвонить в офис застройщика (либо заказать обратный звонок – оставить заявку, и менеджер сам перезвонит вам в ближайшее время) и договориться о бронировании понравившейся квартиры.
Второй вариант единого окна для покупки квартиры – агентство недвижимости: здесь можно купить квартиру в любой новостройке.
Дмитрий Васильев, эксперт по продажам новостроек компании «Этажи»:
Дмитрий Васильев
Ирина Новосильцева, директор агентства «Юлия-Недвижимость»:
Ирина Новосильцева
Еще одна удобная возможность выбрать квартиру не «заочно» в интернете, а «вживую» - экскурсия по новостройкам.
- Чтобы самостоятельно объехать все тульские новостройки (а их около 30), человеку потребуется несколько дней. К тому же в городе появляются новые объекты, о которых покупатели могут еще не знать, - говорит Ирина Новосильцева. - Экскурсия может быть индивидуальной, для одного покупателя, она проводится в удобное для клиента время и по тем объектам, которые ему интересны.
Также организуются групповые экскурсии (как правило, 1-2 раза в месяц), во время которых можно посетить большинство тульских новостроек. Это дает возможность увидеть всё и сразу, что очень удобно и для покупателей, приехавших из области, и, к примеру, для клиентов, у которых нет своего автомобиля. За 4-5 часов можно получить полное представление о том, что строится в Туле, пройти на саму стройку, увидеть реальный ход работ. А затем – записаться на индивидуальную экскурсию, чтобы более внимательно рассмотреть заинтересовавшие объекты.
Оформляем кредит,
не обращаясь в банк
Многие застройщики и агентства недвижимости сегодня предлагают помощь своего кредитного специалиста в подборе и оформлении ипотечного кредита.
Александр Корякин, генеральный директор строительной компании «Витэсс»:
Александр Корякин
Таким образом, покупателю не нужны поездки по разным банкам, ему не требуется готовить несколько пакетов документов для ипотеки. Он приходит с одним комплектом бумаг к одному специалисту, выбирает оптимальную ипотечную программу, и из офиса застройщика его заявка и электронные копии документов отправляются в несколько выбранных банков. Это значительно экономит время клиента и повышает его шансы на положительное решение по кредиту. А в банк нужно прийти всего один раз – для подписания кредитного договора.
Дмитрий Васильев, эксперт АН «Этажи»:
Дмитрий Васильев
Регистрируем сделку в режиме онлайн
Квартира выбрана, ипотека одобрена – настает время оформления всех документов на покупку и регистрация сделки. Раньше для этого нужно было обращаться с регистрационный центр или в МФЦ, причем неоднократно. Теперь в Туле действует услуга электронной регистрации права. Ее можно получить в офисах застройщиков, агентствах недвижимости и в банке.
Ольга Никифорова, руководитель отдела продаж строительной компании «Фаворит»:
Ольга Никифорова
Таким образом, теперь на регистрацию права покупателю нужен всего один визит к застройщику, тогда как раньше требовалось 4 раза посетить различные инстанции. А сам срок регистрации сократился с 11 дней до 3. Это несомненное удобство для клиентов, которые теперь могут получить все услуги, связанные с покупкой квартиры в новостройке, в «одном окне».
С начала года жители
Тульской области взяли 1805 ипотечных кредитов
Общая сумма кредитов, взятая туляками на жилье, составляет 3 миллиарда рублей. Средний срок кредитования составляет 15,8 лет. Средневзвешенная процентная ставка на 1 апреля 2017 составила 11,8% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 12,5%).
Управляющий Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков:
Дмитрий Новиков
Программа завершилась, и банки, чтобы не упустить положительную ипотечную динамику, активно предлагают новые программы кредитования для застройщиков и заемщиков.
Задолженность жителей региона по жилищным ипотечным кредитам составила 38,7 миллиардов рублей.