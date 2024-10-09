Когда выгодно брать отпуск в 2025 году?

Какие месяцы будут наиболее выгодными для отпуска в следующем году и можно ли с помощью отпуска продлить отдых после праздничных выходных дней?

Отвечают юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru.

Согласно опросам HeadHunter, туляки любят отдыхать в августе и в июле (по 48%), также рады взять отпуск в сентябре 40% туляков. Реже всего отдыхают в январе (6%) и феврале (8%).

Когда же выгоднее идти в отпуск в 2025 году? Специалисты говорят: нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные.

В 2025 г. наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). Меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17).

С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат.

Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить отпускные побольше.

Что ещё учесть, выбирая даты отпуска?

Не забудьте включить в них выходные. Если вы указываете в заявлении дни с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит вам субботу и воскресенье. Берите все семь дней включительно для отдыха, если хотите получить отпускные больше.

Ещё один важный момент — даты выплаты премий и бонусов в вашей компании. Если их выдают регулярно примерно в одно и то же время, подгадайте так, чтобы отправиться в отпуск уже после них. Это также увеличит сумму отпускных.