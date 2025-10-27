  1. Моя Слобода
Как заказать справку об отсутствии судимости через Госуслуги

Как заказать справку об отсутствии судимости через Госуслуги

Получить справку об отсутствии (наличии) судимости можно в Информационном центре УМВД России по Тульской области. В справке будет указана информация не только о наличии судимости, но и о том, преследовался ли человек в уголовном порядке, и чем это преследование закончилось.

Справка понадобится:

  • При оформлении усыновления. Нужно подтвердить, что будущий родитель не имеет непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также не было уголовного преследования по отдельным статьям.
  • При устройстве на работу, которую нельзя выполнять при наличии судимости. Например, работать с детьми, во вневедомственной охране, в авиации, полиции, на госслужбе.
  • Справка может потребоваться при въезде или выезде из России — например, для работы, учебы.

Где получить справку:

  • в информационных центрах территориальных органов МВД России на региональном уровне;
  • в МФЦ;
  • на портале Госуслуг. В этом случае нужна подтвержденная учетная запись. Электронная справка об отсутствии судимости, полученная на портале Госуслуг, имеет такую же юридическую значимость, как и бумажная справка.

Вы можете отправить электронную справку из личного кабинета на адрес электронной почты работодателя — кадровой службы органов и организаций.

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги законодательством не предусмотрено.

