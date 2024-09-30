Что делать, если потерял полис ОМС?

Бумажный или цифровой?

Полис ОМС — это документ, подтверждающий право граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной системы здравоохранения. С полисом ОМС можно записываться на приём к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом и бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы государственных гарантий.

Мы привыкли, что полис ОМС выдается на бумажном бланке или в пластиковом виде. И для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, его необходимо предъявить в любой поликлинике или больнице.

С июля 2022 года полис стал цифровым.

Он содержит выписку из Единого регистра застрахованных лиц (ЕРЗ) сведений о полисе, штриховой код (графическая информация в кодированном виде), а также единый номер полиса из 16 цифр (ЕНП), название страховой медицинской организации. Это не означает, что бумажные и пластиковые полисы ОМС престали действовать.

«Фактически, право на медицинскую помощь перестанет зависеть от наличия физического документа, так как запись о застрахованном сохраняется в едином регистре, даже если сам документ утерян», — отмечает Михаил Пушков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС».

До 31 декабря 2025 года действует переходный период: медицинские учреждения, у которых пока нет технической возможности получить доступ к ЕРЗ, могут попросить предъявить полис ОМС на любом носителе: бумажном, пластиковом, в виде выписки с данными штрих-кода.

Что делать, если полис ОМС утерян?

Если вы на текущий момент застрахованы по ОМС и имели бумажный или пластиковый полис, то в единой базе данных на вас уже сформирована нужная последовательность символов и знаков цифрового полиса. Идти куда-то и что-то делать дополнительно, чтобы он сформировался, необходимости нет.

И если вы потеряли полис, вам нужно получить выписку из Единого регистра застрахованных (ЕРЗ).

Самым простым и доступным способом восстановить информацию о полисе ОМС будет обращение в личный кабинет на портале «Гослуслуги».

Для этого нужно иметь подтвержденную запись на этом ресурсе, зайти во вкладку «Документы», затем — «Здоровье», «Получите данные о своём полисе ОМС» и нажать кнопку «Запросить».

Таким образом, сформируется цифровая копия полиса ОМС в виде выписки из ЕРЗ, которую можно скачать или распечатать на бумажном носителе.

«Если же у вас нет учетной записи на портале „Госуслуги“, можно обратиться в свою страховую медицинскую компанию, где вам в течение 5 минут сформируют такую выписку из ЕРЗ», — рекомендует Михаил Пушков.

Также можно обратиться в Территориальный фонд ОМС по месту своей регистрации и проживания, который располагает информацией по региональному сегменту застрахованных лиц на территории того субъекта Федерации, где он расположен. Если же вы хотите восстановить полис ОМС на пластиковом носители, вам необходимо также обратиться в страховую медицинскую организацию, которая Вам выдала полис ОМС.

«Но надо помнить, что самым простым и надёжным способом не забыть необходимую информацию для получения бесплатной помощи в системе ОМС является все же наличие выписки из Единого регистра застрахованных, которую можно хранить в телефоне в виде фото. Это цифровой номер и штрих-код, которые не только содержат всю необходимую информацию о застрахованном гражданине, но и при присвоении такого номера в регистре, в формате межведомственного взаимодействия, без участия гражданина, синхронизированы и с паспортными данными, и со СНИЛС одновременно, поэтому являются максимально точными», — отмечает Пушков.

Такую выписку обязаны принимать все медицинские организации, работающие на территории страны в системе ОМС.

Обязательно ли нужно иметь с собой СНИЛС, чтобы получить медпомощь?

Сейчас многие медицинские организации при госпитализации пациентов просят для оформления предоставить полный пакет документов — полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Поскольку до 2025 года идёт как раз переходный период внедрения системы «цифрового полиса», на отдельных территориях работает еще старая система, происходит синхронизация данных с федеральной системой. СНИЛС необходим для полной идентификации застрахованного в системе ОМС.

Его могут попросить предъявить, например, когда в информационной системе медицинской организации имеются своевременно не актуализированные данные (например, когда пациент не сообщил в страховую медицинскую организацию новые данные паспорта и так далее).

СНИЛС не является документом, по которому предоставляется медицинская помощь в системе ОМС.

При плановой госпитализации, конечно, для пациента нет никаких проблем предоставить полный пакет документов. Но при госпитализации по скорой помощи сотрудники бригады могут предупредить о необходимости предоставить полный пакет документов до начала транспортировки пациента, но отказ медицинской организации в госпитализации пациента по скорой помощи неправомерен, по закону пациента должны госпитализировать в этом случае при наличии только паспорта.