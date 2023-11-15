Виталий Погосян: «Дудук – это философия»

— Какую роль в вашей жизни играет любовь? Как к вам приходит вдохновение?

— Я открытый человек. Мне нравится общаться с людьми. Я влюбляюсь каждый день, каждый час.



13 ноября в городском концертном зале Тулы Виталий Погосян выступил вместе с оркестром «Imperial orchestra Virtuoso». Играли программу «Игра престолов». В ней Виталий солировал на варгане, гармонике и дудуке.

— Как сложилась программа сегодняшнего концерта?

— Изначально это был проект «Триумфальный орган». В итоге он вырос в оркестр из 120 человек. Сегодня к вам приехал проект «Imperial orchestra virtuoso». Это версия для малых городов.

— А что из программы играете конкретно вы?

— Я играю музыку из фильмов «Храброе сердце», «Гладиатор», мелодию из «Последнего самурая». В одной из композиций буду играть на варгане.

Сыграю так же на гармонике.

— Опишите дудук для читателей.

— Дудук это не просто музыкальный инструмент, на котором можно играть точные ноты. Дудук — это все же больше философия. Невозможно играть на нем одну и ту же мелодию одинаково. И это прекрасно.

— Ваши ощущения перед концертом. Есть какой-то ритуал до концерта или после него?

— Нет ритуала, но есть ответственность перед зрителем. Человек, который пришел на концерт, потратил свое время, пришел получить эмоции. Поэтому мне надо максимально выложиться. У меня в жизни не было ни одного проходного концерта. Я считаю, что сценический музыкант обязан и должен зрителю.

— Как относится ваша семья к постоянным гастролям?

— Они скучают, но у них нет времени сидеть и думать обо мне. И жена, и дочери всё время заняты, у них много своей работы.

— Как вы достигли гармонии с собой?

— Каждый человек в молодости совершает много ошибок… И если сил хватит, то нужно постепенно все эти ошибки исправить. Но опять же, просветление приходит к человеку в разное время.

— Что для вас Армения?

— Это корни, уважение к ним. Каждый человек любит свою историческую родину.



Виталий Погосян дал интервью не только в словесной форме, но и в музыкальной. Я услышала то, что невозможно передать словами. Чтобы поговорить с Виталием Погосяном, нужно прийти на концерт и ловить каждый звук инструмента. Ты чувствуешь, как человек свободно, уверенно играет, играет как будто только для тебя. Он открыт не только в общении, но и в музыке. Каждая фраза, каждая мелодия согревают сердце и душу.

На концерте побывали студентки первого курса кафедры журналистики ТулГу Карина Саргсян (текст)

и Вероника Богунова (фото)