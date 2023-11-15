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Виталий Погосян: «Дудук – это философия»

Виталий Погосян: «Дудук – это философия»

 — Какую роль в вашей жизни играет любовь? Как к вам приходит вдохновение?
 — Я открытый человек. Мне нравится общаться с людьми. Я влюбляюсь каждый день, каждый час. 

13 ноября в городском концертном зале Тулы Виталий Погосян выступил вместе с оркестром «Imperial orchestra Virtuoso». Играли программу «Игра престолов». В ней Виталий солировал на варгане, гармонике и дудуке. 

 — Как сложилась программа сегодняшнего концерта?
 — Изначально это был проект «Триумфальный орган». В итоге он вырос в оркестр из 120 человек. Сегодня к вам приехал проект «Imperial orchestra virtuoso». Это версия для малых городов. 

— А что из программы играете конкретно вы?
 — Я играю музыку из фильмов «Храброе сердце», «Гладиатор», мелодию из «Последнего самурая». В одной из композиций буду играть на варгане. 
Сыграю так же на гармонике.

 — Опишите дудук для читателей. 
 — Дудук это не просто музыкальный инструмент, на котором можно играть точные ноты. Дудук — это все же больше философия. Невозможно играть на нем одну и ту же мелодию одинаково. И это прекрасно.

 — Ваши ощущения перед концертом. Есть какой-то ритуал до концерта или после него?
 — Нет ритуала, но есть ответственность перед зрителем. Человек, который пришел на концерт, потратил свое время, пришел получить эмоции. Поэтому мне надо максимально выложиться. У меня в жизни не было ни одного проходного концерта. Я считаю, что сценический музыкант обязан и должен зрителю.

 — Как относится ваша семья к постоянным гастролям?
 — Они скучают, но у них нет времени сидеть и думать обо мне. И жена, и дочери всё время заняты, у них много своей работы.

 — Как вы достигли гармонии с собой?
 — Каждый человек в молодости совершает много ошибок… И если сил хватит, то нужно постепенно все эти ошибки исправить. Но опять же, просветление приходит к человеку в разное время.

 — Что для вас Армения?
 — Это корни, уважение к ним. Каждый человек любит свою историческую родину.

Виталий Погосян дал интервью не только в словесной форме, но и в музыкальной. Я услышала то, что невозможно передать словами. Чтобы поговорить с Виталием Погосяном, нужно прийти на концерт и ловить каждый звук инструмента. Ты чувствуешь, как человек свободно, уверенно играет, играет как будто только для тебя. Он открыт не только в общении, но и в музыке. Каждая фраза, каждая мелодия согревают сердце и душу.

На концерте побывали студентки первого курса кафедры журналистики ТулГу Карина Саргсян (текст)
и Вероника Богунова (фото)

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Автор:
вчера, в 15:09 +2
Андрей Вох. 30 лет спустя
Андрей Вох. 30 лет спустя
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