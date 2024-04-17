Как приготовить кофе в турке?

Турка — один из самых популярных методов приготовления кофе в России. Почти каждый любитель кофе в нашей стране начинал свой путь именно с неё. Но что, если я вам скажу, что скорее всего все это время вы готовили турку неправильно и после прочтения этой статьи вы сможете готовить ее еще вкуснее?

Какой кофе выбрать?

Первый шаг — конечно же, кофе.

Тут все зависит от ваших предпочтений, специально для вас я сделал небольшую таблицу, которая поможет вам определиться с кофе для вашей идеальной турки.

Вода

Как ни странно — один из самых важных пунктов. Здесь все работает почти так же как в кулинарии. Суп, приготовленный на покупной воде, будет вкуснее, чем суп, приготовленный на воде из-под крана. Конечно же, подойдет не каждый производитель. Пока что я не буду сильно углубляться суть вопроса, возможно позже этому будет посвящена целая статья, ибо тема очень обширна. Скажу лишь то, что для приготовления кофе важен уровень минерализации воды и вот производители, которые подходят под нужные нам критерии:

Акваминарале БонАква Святой источник Пилигрим

Купив правильную воду, вы можете быть уверены, что ваш кофе станет вкуснее как минимум в два раза!

Помол

Если в 8 классе вы не прогуливали уроки химии, то вы точно знаете, что чем меньше частицы определенного вещества, тем быстрее протекает реакция. То же верно и наоборот. Поэтому для каждого вида заваривания кофе нужен определенный помол, чтобы не взять из кофе больше, чем нужно. Традиционно для турки берется самый мелкий помол, по своей консистенции сравнимый с сахарной пудрой. Поэтому смело выставляйте самое маленькое значение на вашей домашней кофемолке или покупайте зерно заранее смолотое до самой тонкой фракции.

Граммовка

Оптимальное соотношение количества кофе и воды — 1:10. На 10 мл воды 1 г кофе. То есть, если объем турки 200 мл — берем 20 грамм кофе (просто делим на 10 объем вашей турки).

И не забудьте отнять 20-30 мл от общего объема турки, потому как нужно оставить место для поднятия крема.

На случай, если у вас дома нету весов, специально для вас измерил сколько кофе помещается в чайной ложке! При условии, что вы будете брать с горкой, получится примерно 2г.

Приготовление!



1. Засыпаем кофе в турку



2. Наливаем воду (комнатной температуры)